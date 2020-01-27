Встречавшие машину врачи смогли лишь констатировать смерть пожилого мужчины

26 января во Владимире 82-летний пенсионер скончался в такси по пути в больницу №2 на улице Токарева. Встречавшие машину врачи смогли лишь констатировать смерть пожилого мужчины.В данный момент проходит доследственная проверка СледКома РФ по Владимирской области. Уже сейчас известно, что пенсионер отправился в дежурное отделение на Токарева после приёма в другой больнице. По информации Зебра-ТВ, дежурный врач, проводивший приём пациента в больнице №4 на Каманина, не обнаружил у него острых признаков угрозы жизни, поэтому порекомендовал обратиться в «дежурку».Пациент вызвал такси «41-41-41», чтобы добраться. Однако до больницы не доехал и умер по пути. В ближайшее время будут изучены все детали оказания медпомощи, оценена работа медиков, а также установлена причина смерти.