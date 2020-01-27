27.01.2020

2020-01-27 09:05:03

Во Владимирской области горел частный дом. Есть пострадавший

В Меленках тушили пожар в частном жилом доме. Площадь пожара была небольшой - всего 2 кв. метра. Дом загорелся рано утром. Сообщение в службу спасения поступило около 7 часов. Возгорание было оперативно ликвидировано, но не обошлось без пострадавшего, сообщает ГУ МЧС по Владимирской области. Информация о причинах пожара и состоянии пострадавшего уточняются.

Фото ГУ МЧС по Владимирской области