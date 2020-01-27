Развитие межпарламентских отношений России и Ирана поможет странам преодолеть общие вызовы, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председатель нижней палаты провел встречу со своим иранским коллегой Али Лариджани.
Развитие межпарламентских отношений России и Ирана поможет странам преодолеть общие вызовы, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председатель нижней палаты провел встречу со своим иранским коллегой Али Лариджани.
В Иран спикер Госдумы прибыл во главе парламентской делегации. Вячеслав Володин провел заседание двусторонней межпарламентской комиссии. Также он встретился с главой Меджлиса (парламента исламской республики) Али Лариджани.
Диалог законодателей двух стран очень важен для преодоления общих вызовов, уверен Володин. Глава Меджлиса поддержал российского коллегу и отметил, что отношения Москвы и Тегерана развиваются в стратегическом направлении.
"Через развитие межпарламентских связей мы должны сделать все необходимое для преодоления вызовов, с которыми сталкиваются наши страны", – сказал спикер Госдумы.
Он напомнил, что Москва и Тегеран реализуют ряд межпарламентских форматов, которые доказали свою эффективность. В их числе – Конференция спикеров по региональному сотрудничеству и безопасности, Совещание глав парламентов стран Евразии.
Кроме того, в Москве придают большое значение сотрудничеству с Тегераном на Каспии, добавил спикер Госдумы. На встрече с Лариджани была достигнута договоренность проработать организацию межпарламентского сотрудничества стран каспийского бассейна.
Напомним, что в Тегеране спикер Госдумы также провел заседание двусторонней комиссии по межпарламентскому сотрудничеству. Вячеслав Володин товарооборот России и Ирана в условиях американских санкций.