Развитие межпарламентских отношений России и Ирана поможет странам преодолеть общие вызовы, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председатель нижней палаты провел встречу со своим иранским коллегой Али Лариджани.

Развитие межпарламентских отношений России и Ирана поможет странам преодолеть общие вызовы, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председатель нижней палаты провел встречу со своим иранским коллегой Али Лариджани.В Иран спикер Госдумы прибыл во главе парламентской делегации. Вячеслав Володин провел заседание двусторонней межпарламентской комиссии. Также он встретился с главой Меджлиса (парламента исламской республики) Али Лариджани.Диалог законодателей двух стран очень важен для преодоления общих вызовов, уверен Володин. Глава Меджлиса поддержал российского коллегу и отметил, что отношения Москвы и Тегерана развиваются в стратегическом направлении."Через развитие межпарламентских связей мы должны сделать все необходимое для преодоления вызовов, с которыми сталкиваются наши страны", – сказал спикер Госдумы.Он напомнил, что Москва и Тегеран реализуют ряд межпарламентских форматов, которые доказали свою эффективность. В их числе – Конференция спикеров по региональному сотрудничеству и безопасности, Совещание глав парламентов стран Евразии.Кроме того, в Москве придают большое значение сотрудничеству с Тегераном на Каспии, добавил спикер Госдумы. На встрече с Лариджани была достигнута договоренность проработать организацию межпарламентского сотрудничества стран каспийского бассейна.Напомним, что в Тегеране спикер Госдумы также провел заседание двусторонней комиссии по межпарламентскому сотрудничеству. Вячеслав Володин товарооборот России и Ирана в условиях американских санкций.