Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом Ирана Хасаном Рухани. Председатель нижней палаты передал главе исламской республики слова приветствия от президента России Владимира Путина.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом Ирана Хасаном Рухани. Председатель нижней палаты передал главе исламской республики слова приветствия от президента России Владимира Путина.С Рухани спикер встретился в рамках визита делегации Госдумы в Иран. "Вячеслав Володин передал слова приветствия и самые теплые пожелания от президента России Владимира Путина", – сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.Кроме того, на встрече обсуждались вопросы развития двусторонних отношений. Также Володин рассказал Рухани об итогах заседания межпарламентской комиссии двух стран.На ней спикер Госдумы, в частности, призвал укреплять товарооборот России и Ирана в условиях американских санкций. При этом он отметил рост расчетов в национальных валютах.В Тегеране председатель нижней палаты встретился со своим коллегой, главой Меджлиса Ирана Али Лариджани. Законодатели обсудили развитие межпарламентского сотрудничества. Это важно для преодоления общих угроз. подчеркнул Вячеслав Володин.Напомним, что Москва и Тегеран реализуют несколько межпарламентских форматов. Среди них – Конференция спикеров по региональному сотрудничеству и безопасности, Совещание спикеров стран Евразии. По словам Володина, эти форматы доказали свою эффективность.