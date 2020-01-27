Самолет Airbus A330 компании Аэрофлот, направлявшийся из Хабаровска в Москву, подал сигнал бедствия. Причиной стало анонимное сообщение о взрывном устройстве на борту. Как передает агентство ..

Самолет Airbus A330 компании "Аэрофлот", направлявшийся из Хабаровска в Москву, подал сигнал бедствия. Причиной стало анонимное сообщение о взрывном устройстве на борту.Как передает агентство "Интерфакс", в настоящее время лайнер возвращается в аэропорт вылета. Согласно последним данным, на борту самолета находится около 250 человек.