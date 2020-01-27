Хорошевский суд Москвы приговорил учредителя НТ-Фарма Рустама Атауллаханова и генерального директора компании Евгения Султанова за хищение 1 миллиарда рублей у Роснано к 8 и 5 годам лишения свободы соответственно, передает ТАСС.

Хорошевский суд Москвы приговорил учредителя "НТ-Фарма" Рустама Атауллаханова и генерального директора компании Евгения Султанова за хищение 1 миллиарда рублей у "Роснано" к 8 и 5 годам лишения свободы соответственно, передает ТАСС.Суд согласился с доводами следствия о том, что фигуранты уголовного дела обманули представителей компании "Роснано", пообещав построить к сентябрю 2012 года в Переславском районе Ярославской области завод по производству вакцин и терапевтических биопрепаратов и похитили выделенные для этих целей деньги.По данному делу также проходит бывший мэр Переславля-Залесского Денис Кошурников, который обвиняется в том, что продал в 2011 году Атауллаханову и Султанову земельный участок, чтобы создать видимость выполнения проекта, который находится на территории национального парка "Плещеево озеро". На данной территории строительство запрещено без письменногосогласования с министерством природных ресурсов и экологии РФ, однако такое разрешение было выдано экс-градоначальником.