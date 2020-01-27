Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин и его ассистент Александр Бойков вошли в тренерский штаб основной национальной команды.

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин и его ассистент Александр Бойков вошли в тренерский штаб основной национальной команды.При этом Брагин и Бойков продолжат работу в молодежной сборной, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России. Контракт Брагина в качестве тренера системы ФХР продлен до февраля 2022 года.В ближайших международных матчах штаб сборной России будет работать в следующем составе: Роман Ротенберг (глава штаба), Алексей Кудашов (главный тренер), Валерий Брагин, Алексей Жамнов (оба – старшие тренеры), Александр Бойков (тренер), Рашит Давыдов (тренер вратарей) и Александр Трошин (тренер по физподготовке).