За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 54 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 54 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми, в которых 8 человек погибли и 66 получили ранения различной степени тяжести, в том числе получили травмы 4 несовершеннолетних. Произошло 365 дорожных происшествий с материальным ущербом.Сотрудники отдельной роты ДПС УМВД России по Владимирской области в период с 24 по 26 января контролировали соблюдение правил дорожного движения в Суздальском, Собинском и Гусь-Хрустальном районах. В ходе рейдовых мероприятий отстранено от управления автомобилями 7 нетрезвых водителей. Всего за неделю сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 77 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.1. Муромский район . По предварительной информации, 20 января 2020 года в 19.10 у дома 19 по улице Радиозаводское шоссе города Муром водитель автомобиля Хундай Элантра 1998 г.р. допустил столкновение с движущимся попутно в прямом направлении автомобилем ВАЗ-2106 под управлением водителя 1987 г.р. От удара автомобиль ВАЗ-2106 вынесло на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с движущимся навстречу в прямом направлении автомобилем ВАЗ-21074 под управлением водителя 2001 г.р. В результате ДТП водитель а/м ВАЗ-21074 с диагнозом: ушибы грудной клетки и правого предплечья, направлен на амбулаторное лечение.2. Гусь – Хрустальный район. По предварительной информации, 21 января 2020 года в 13.30 на 11 км автодороги «Владимир - Тума - Старково» водитель автомобиля Форд – Фокус 1963 г.р. допустил съезд в правый кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП в ЦРБ г. Гусь – Хрустальный за медицинской помощью обратились водитель а/м Форд – Фокус, с диагнозом: ушиб грудной клетки, перелом бедра, ЧМТ, госпитализирован; пассажир Форд – Фокус 1985 г.р., с диагнозом: перелом бедер, госпитализирован.3. Фрунзенский район. По предварительной информации, 22 января 2020 года в 16.45 на 32 км автодороги М-7 «Волга» подъезд к г. Владимир водитель автомобиля ВАЗ – 2112 1994 г.р. допустил наезд на стоящие на запрещающий сигнал светофора автомобили Киа – Рио под управлением водителя 1990 г.р. и автомобиль Киа – Спектра под управлением водителя 1996 г.р. и автомобиль Киа – Спектра под управлением водителя 1995 г.р. В результате ДТП пассажир а/м Киа – Рио 1993 г.р. с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, направлен на амбулаторное лечение.4. Муромский район. По предварительной информации, 23 января 2020 года в 14.30 в г. Муром на улице Гоголева напротив дома 11 водитель автомобиля Сузуки Гранд Витара 1959 г.р. при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю Шевроле - Круз под управлением водителя 1983 г.р. От удара автомобиль Сузуки Гранд Витара совершил наезд на стоящий для выезда на главную дорогу автомобиль ГАЗ-2217 под управлением водителя 1956 г.р. В результате ДТП пассажир автомобиля Сузуки Гранд Витара 1938 г.р., с диагнозом: перелом ребер, ЧМТ, СГМ, госпитализирован.5. Октябрьский район. По предварительной информации, 24 января 2020 года в 14.45 напротив дома 45/12 по улице Мира г.Владимира водитель автомобиля Тойота-Ландкрузер-200 1963 г.р. допустил столкновение с автомобилем Киа-Рио под управлением водителя 1987 г.р. В результате ДТП водитель а/м Киа-Рио, с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушибы, направлен на амбулаторное лечение.6. Киржачский район. По предварительной информации, 25 января 2020 года в 09.30 на 161 км автодороги А-108 водитель автомобиля Шевроле – Каптива 1965 г.р. не справился с управлением, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Мерседес под управлением водителя 1968 г.р. В результате ДТП пострадали: водитель а/м Шевроле – Каптива, с диагнозом: перелом обеих ног, ЗЧМТ, СГМ, множественные ушибы, госпитализирован; пассажир а/м Шевроле – Каптива 1968 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, перелом правой руки, ушибы, направлен на амбулаторное лечение; пассажир а/м Шевроле – Каптива 1963 г.р., с диагнозом: перелом позвоночника, госпитализирован.7. Ковровский район. По предварительной информации, 26 января 2020 года в 10.20 на 3 км автодороги «п. им. Чкалово – д. Осипово» водитель автомобиля Киа – Оптима 1996 г.р. допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ - 2115 под управлением водителя 1963 г.р. В результате ДТП: пассажир а/м Киа – Оптима, 1999 г.р., с диагнозом: ЧМТ, СГМ, госпитализирована; пассажир а/м ВАЗ – 2115, 1964 г.р., с диагнозом: ушиб грудной клетки, госпитализирован.