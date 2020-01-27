Житель Польши решил выплеснуть злость и напал на российский грузовик. Действия мужчины запечатлели на видео, а в настоящее время агрессивный поляк находится в психиатрической больнице.

Житель Польши решил выплеснуть злость и напал на российский грузовик. Действия мужчины запечатлели на видео, а в настоящее время агрессивный поляк находится в психиатрической больнице.Как сообщает Gorzowianin, инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье, с 25 на 26 января, в центре города Стшельцы Краеньские Мужчина остановил грузовик DAF, после чего начал бить в лобовое стекло автомобиля дорожным знаком. При этом поляк кричал: "Это мой город, я здесь главный". В результате злоумышленник пробил стекло транспортного средства в нескольких местах.В кабине грузовика находились два российских гражданина. К счастью, они не пострадали.Житель Польши был задержан полицией, после чего его доставили в психиатрическую клинику. Кроме того, стало известно, что ранее мужчина угнал легковой автомобиль и без номерных знаков пытался заправить машину бензином. Затем злоумышленник оставил машину посередине кольцевой, где позже и напал на грузовик.Пресс-секретарь штаба полиции Томаш Бартос подтвердил изданию данную новость. По его словам, мужчина мог не понимать, что он делает.