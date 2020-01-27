27 января в Пятигорске состоялось официальное представление нового полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки. Он анонсировал системную работу по всем направлениям, которые считаются проблемными, а также пообещал, что изменения станут видны уже в ближайшее время.

27 января в Пятигорске состоялось официальное представление нового полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки. Он анонсировал системную работу по всем направлениям, которые считаются проблемными, а также пообещал, что изменения станут видны уже в ближайшее время.Вступительное слово на представлении Юрии Чайки в Пятигорске взял заместитель руководителя администрации президента России Владимир Островенко. Он отметил, что новый полпред в Северо-Кавказском федеральном округе компетентный и боевой, а кроме того – обладает большим опытом ответственной государственной работы."На постах министра юстиции и генерального прокурора России он многое сделал для обеспечения прав и свобод наших граждан, укрепления законности в обществе, внес весомый вклад в борьбу с преступностью и коррупцией", – заметил Владимир Островенко. Он выразил уверенность, что Юрий Чайка быстро войдет в ритм работы в регионе.Следом слово на церемонии представления нового полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе слово взял заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Минобороны России и бывший полпред президента в СКФО Александр Матовников. Также выступил и глава Республики Дагестан Владимир Васильев.В мероприятии приняли участие главы субъектов, входящих в состав региона. В частности, глава Северной Осетии-Алании Вячеслав Битаров, Ставропольского края Владимир Владимиров, Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов, а также исполняющий обязанности главы Чечни Муслим Хучиев. Кроме того, на представлении Юрия Чайки были представители местных парламентов и территориальных органов исполнительной власти, а также заместитель генерального прокурора страны Дмитрий Демешин.Сам Юрий Чайка, взяв слово, рассказал, что новое назначение расценивает как знак высокого доверия со стороны президента. Он добавил, что принимает на себя ответственность за решение стратегических задач по развитию региона."Мы будем системно работать по всем проблемным направлениям, вы должны быть со мной предельно честными и работать с полной отдачей", – заявил полпред президента в СКФО. К числу приоритетных задач он отнес борьбу с безработицей, улучшение ситуации в жилищной сфере, обеспечение роста инвестиций в регион, а также противодействие преступности, экстремизму и терроризму.Рассказал Юрий Чайка и о реализации национальных проектов на Северном Кавказе. По его словам, регион получил почти 73 миллиарда рублей. При этом по состоянию на 1 декабря 2019 года исполнение по нацпроектом составило лишь 63%. Эта сфера, пообещал чиновник, будет взята на жесткий контроль."Движение каждой копейки будет отслеживаться в режиме реального времени", – пообещал Юрий Чайка.Он добавил, что как полномочного представителя президента России на Северном Кавказе, его касается любой вопрос и любая проблема региона. Юрий Чайка подчеркнул, что будет максимально открыт для взаимодействия не только с должностными лицами, но и, в первую очередь, с простыми жителями округа.Работа полпредстава, добавил чиновник, будет полностью переформатирована. Причем произойдет это уже в самое ближайшее время. Начнется этот процесс с поездки Юрия Чайки в каждый субъект и встреч с гражданами. Кроме того, Юрий Чайка пообещал сделать максимально удобным сервис обратной связи на официальном интернет-представительстве полпредстава.Каждое решение, направленное во благо Северного Кавказа, пообещал новый полпред в регионе, будет приниматься в условиях взвешенного экспертного диалога. Для этого, рассказал он, будет перезапущена деятельность координационно-совещательных органов при полномочном представителе.Юрий Чайка рассказал, что у него состоялся разговор с главой правительства Михаилом Мишустиным, по итогам которого принято решение о необходимости обновления стратегии экономического развития СКФО. Встреча полпреда с министром экономического развития Максимом Решетниковым, посвященная этому вопросу, состоится уже на следующей неделе. Ожидается, что на ней будут определены конкретные шаги по снижению в регионе уровня безработицы, а также по созданию новых бизнес-моделей и обеспечению гарантий полноценной работы всех сегментов бизнеса, от самозанятых до крупных предприятий.Чайка отметил выдающийся экономический потенциал Северного Кавказа и пообещал активно работать над привлечением в регион инвесторов, а также уделять внимание развитию местного предпринимательства. Он сообщил, что уже провел переговоры с руководством "Опоры России", в результате которых были определены "болевые точки" бизнеса в СКФО и начата разработка дорожной карты по решению этих проблем.Еще одним большим направлением деятельности полпредства в регионе является работа с молодежью. Юрий Чайка подчеркнул, что в округе будут вводиться новые форматы поддержки молодого поколения, направленные на развитие реально функционирующих социальных лифтов."Все, что мы будем делать сегодня, нацелено на конкретный результат, который каждый должен увидеть уже завтра", – подчеркнул Юрий Чайка.