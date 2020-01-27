В Подмосковном Дзержинске судебные приставы нашли жителя Курска, который задолжал по алиментам 800 тысяч рублей. Оказалось, мужчина сменил пол и имя, но его все равно опознали.

В Подмосковном Дзержинске судебные приставы нашли жителя Курска, который задолжал по алиментам 800 тысяч рублей.Правда, опознать его было непросто. Когда пристав пришел по адресу проживания должника, переехавшего в Московскую область, то встретил там женщину, внешне похожую на разыскиваемого мужчину.Оказалось, что пока его разыскивали, он сменил имя и пол.В результате с алиментщика взяли объяснение о причинах неисполнения судебного решения о выплате долга и предупредили об административной и уголовной ответственности за уклонение от его исполнения, сообщает управление ФССП по Курской области.