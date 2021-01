Телефонные переговоры Владимира Путина и Джозефа Байдена состоялись по инициативе последнего. Однако с журналистами деталями беседы президент США делиться по каким-то причинам не захотел.

Телефонные переговоры Владимира Путина и Джозефа Байдена состоялись по инициативе последнего. Однако с журналистами деталями беседы президент США делиться по каким-то причинам не захотел.Вопросы расового неравенства продолжают оставаться в США одними из самых острых и обсуждаемых. Именно им в очередной раз посвятил свое новое выступление новоизбранный американский президент Джо Байден.Журналистов, впрочем, интересовало не только это. В частности, один из журналистов поинтересовался у политика подробностями его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Джо Байден честно отвечать не стал, предпочтя ограничиться шуткой."Мистер президент, о чем вы говорили с Владимиром Путиным?", – задал прямой вопрос репортер. "О вас. Он передавал наилучшие пожелания", – ответил политик уже направляясь к выходу.PETER DOOCY: Mr President, what did you talk to Vladimir Putin about?PRESIDENT BIDEN: You. He sends his best.— Aaron Rupar (@atrupar)Впрочем, темы разговора двух президентов секретом не являются. О них говорится в информационных сообщениях на официальных сайтах и Белого дома, и Кремля.Российский лидер поздравил американского коллегу с официальным вступлением в должность, после чего они перешли к обсуждению двустороннего сотрудничества России и США. В частности, речь шла о Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Также Владимир Путин и Джо Байден обсудили иранскую ядерную программу и урегулирование кризиса на Украине.Не обошли они вниманием и вопрос борьбы с коронавирусом. Как отметила российская сторона, беседа носила деловой и откровенный характер. Байден и Путин договорились поддерживать контакты и в дайльнейшем.