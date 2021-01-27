Споры по квартире продолжаются. Во Владимире банк через суд требует изъять у ответчика квартиру. Алексей Харитонов 3 года назад взял в ипотеку чуть больше миллиона рублей. Как добросовестный

Споры по квартире продолжаются. Во Владимире банк через суд требует изъять у ответчика квартиру. Алексей Харитонов 3 года назад взял в ипотеку чуть больше миллиона рублей. Как добросовестный заёмщик все это время выплачивал деньги в срок, но в пандемию возникли проблемы. Доход Алексея упал с 30 тысяч до 12 с половиной. И платить почти 9