Прививаться продолжают и чиновники. Прививку от коронавируса сделал председатель контрольного комитета обладминистрации Сергей Полузин. К слову, он сейчас занимает должность руководителя

Прививаться продолжают и чиновники. Прививку от коронавируса сделал председатель контрольного комитета обладминистрации Сергей Полузин. К слову, он сейчас занимает должность руководителя оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Первый этап вакцинации чиновник прошёл под прицелами фото- и видеокамер. Сергей Полузин рассказал, что вакцинацию он проходил на базе 5-ой городской больницы. Сергей Полузин, председатель контрольного комитета администрации