Прививаться продолжают и чиновники. Прививку от коронавируса сделал председатель контрольного комитета обладминистрации Сергей Полузин. К слову, он сейчас занимает должность руководителя
<a href="https://33live.ru/novosti/27-01-2021-chinovniki-prodolzhayut-privivatsya-ot-koronavirusa.html" target="_blank">Чиновники продолжают прививаться от коронавируса</a> - Прививаться продолжают и чиновники. Прививку от коронавируса сделал председатель контрольного комитета обладминистрации Сергей Полузин. К слову, он сейчас занимает должность руководителя
[url=https://33live.ru/novosti/27-01-2021-chinovniki-prodolzhayut-privivatsya-ot-koronavirusa.html]Чиновники продолжают прививаться от коронавируса[/url] - Прививаться продолжают и чиновники. Прививку от коронавируса сделал председатель контрольного комитета обладминистрации Сергей Полузин. К слову, он сейчас занимает должность руководителя