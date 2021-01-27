Екатерина Климова по праву считается одной из самых красивых актрис современной России. Однако своей главной ролью звезда считает материнство. У знаменитости четверо детей – две дочери и два сына.

Екатерина Климова по праву считается одной из самых красивых актрис современной России. Однако своей главной ролью звезда считает материнство. У знаменитости четверо детей – две дочери и два сына.Артистка рано начала пользоваться популярностью у противоположного пола. В 15 лет девушка уже встретила своего будущего первого мужа. В браке с ювелиром Ильей Хорошиловым у актрисы в 2002 году родилась дочь Елизавета.Вторым супругом Екатерины Климовой стал Игорь Петренко, с которым она познакомилась во время съемок сериала "Лучший город Земли". Штамп в паспорте не помешал артистке в 2003 году закрутить роман с партнером по съемочной площадке. Эту пару многие считали идеальной и верили в то, что союз заключен на небесах – настолько гармонично супруги смотрелись вместе. От Игоря Петренко у звезды двое сыновей: Матвей появился в 2006-м, а Корней – в 2008-м.Увы, и этот брак распался. Бывшим возлюбленным даже пришлось просить прощения у поклонников за то, что они не оправдали их ожиданий и развелись. Впрочем, очень скоро оба нашли свое счастье в других людях.Екатерина Климова вышла за коллегу, актера Гелу Месхи. В 2015 году у пары родилась дочь, которую назвали Белла. Однако уже через четыре года артистка подала на развод. При этом она не отрицает, что, возможно, в будущем у этой любви возможно продолжение.Стоит отметить, что Екатерине Климовой удалось сохранить теплые отношения со всеми своими бывшими мужьями. Артистка не препятствует общению детей с отцами и даже всячески этому способствует.В недавнем интервью звезда отметила, что с возрастом начала ценить каждые моменты, проведенные с детьми. "Сейчас, когда всего понемножку я добилась в жизни, есть какое-то успокоение, и уже хочешь этого материнства в полной мере: каждый шаг детей, каждый день, все победы, все успехи – не пропустить ничего", – говорит Екатерина Климова.Многие поклонники спрашивают, как она справляется с четырьмя детьми. Как оказалось, часто артистка просто предпочитает не вмешиваться в их дела, не пытается решить конфликты и дает свободу. "У нас же они сами друг друга воспитывают, сами себе и тумаки первые ставят, и первые какие-то искренние доверительные разговоры ведут. Такая стайка", – говорит Екатерина Климова.Старшей дочери актрисы Елизавета Хорошилова в 2021 году исполнится 19 лет. Девушка год назад окончила Ломоносовскую школу и поступила на журфак МГУ. Студентка никогда не стремилась пойти по стопам матери, несмотря на то, что увлекается игрой на гитаре и даже принимает участие в театральных постановках. Девушка ведет собственную страничку в "Инстаграм", где делится своими фотографиями. Подписчики отмечают, что Лиза невероятно похожа на мать.Матвей и Корней уже подростки и много времени проводят вместе. По словам актрисы, из-за маленькой разницы в возрасте ребята хорошо ладят между собой."Пацаны же очень дружны, у них друг с другом неразрывная связь: в свои 12 и 14 они уже достаточно взрослые и не претендуют на то, чтобы я с ними нянчилась, читала сказки вслух, у них свои игры и друзья", – говорит Екатерина Климова.Мальчики учатся в Ломоносовской школе, увлекаются спортом. Например, ребята стараются не пропускать бои Хабиба Нурмагомедова.Младшей наследнице Екатерины Климовой скоро исполнится шесть лет. Девочка уже умеет читать и писать. Периодически она наряжает маму в самодельные наряды из бумаги и обожает делать родительнице забавные прически."Белле, когда есть время и возможность, я, конечно, читаю сказки или рассказываю. Мы с ней любим петь и танцевать вместе", – поделилась Екатерина Климова.