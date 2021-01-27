"Я/МЫСергейАгарков" - такой флешмоб запустили учителя, родители и дети в поддержку уволенного директора школы №1 в Камешково.

"Я/МЫСергейАгарков" - такой флешмоб запустили учителя, родители и дети в поддержку уволенного директора школы №1 в Камешково.Сергей Агарков 11 лет руководил школой. Его сторонники направили коллективные письма в администрацию района, департамент образования, даже - в Министерство просвещения. Напомним, два года назад Вести рассказывали об окончании реконструкции школы №1. Там появилось современное оборудование, организованы центры развития и образования для детей. По мнению ряда учителей, изменения в лучшую сторону произошли благодаря директору. Решение, вынесенное районной администрацией, они называют несправедливым.Ольга Галеева, учитель истории и обществознания в школе №1 г. Камешково:- Я учу детей на своих уроках не бояться выражать своё мнение, отстаивать свою жизненную позицию. Моим жизненным девизом являются слова Софьи Ковалевской: "Говори, что знаешь; делай, что обязан; и пусть будет, что будет!". Поэтому я не могу молчать. Коллектив возмущён тем, что учредитель принял решение об отстранении директора от должности без учёта мнения коллектива, в середине учебного года, что, несомненно, дестабилизировало обстановку в школе и общий настрой педагогического коллектива.Как пояснили «Вестям» в администрации Камешковского района, такое решение было принято для укрепления кадрового потенциала. С 28-го января в школе начнёт работать новый директор - Светлана Евгеньевна Петрова. До этого она работала заместителем директора в школе №4 в Камешкове. Сергею Агаркову, по словам заместителя администрации района по социальным вопросам, было предложено другое рабочее место.Наталья Терентьева, замглавы администрации Камешковского района по социальным вопросам:- В настоящее время в сфере образования города и района происходят значительные изменения. От этих изменений ждут больших положительных перемен. 0.48 // 3.38 Нам хочется, чтобы школа №1, самая большая школа в районе, была первой школой в районе.