Сегодня на пресс-конференции глава региона ответил на вопрос о снятии ограничений с заведений общепита.
Сегодня на пресс-конференции глава региона ответил на вопрос о снятии ограничений с заведений общепита.
По словам Владимира Сипягина, когда снимать, решает оперативный штаб, а не губернатор. На этой неделе будут принимать решения. Обстановка позволяет снимать ограничения постепенно.
"На этой неделе будет первое решение", - сказал глава региона.
Главное, чтобы комфортно себя чувствовали жители Владимирской области старшего возраста. Для них организованы доставки, соцпомощь. Количество ковидных коек начинает снижаться, в Пиганове уже закрыли инфекционное отделение. Поэтому
в ближайшие дни уже станет возможным начать постепенное снятие ограничений. Главное, чтобы люди активно шли на вакцинацию. Поэтому решения будут принимать еженедельно в зависимости от количества привитых владимирцев
и общей обстановки по заболевшим, отметил Владимир Сипягин.