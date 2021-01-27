Сегодня на пресс-конференции глава региона ответил на вопрос о снятии ограничений с заведений общепита.

Сегодня на пресс-конференции глава региона ответил на вопрос о снятии ограничений с заведений общепита.По словам Владимира Сипягина, когда снимать, решает оперативный штаб, а не губернатор. На этой неделе будут принимать решения. Обстановка позволяет снимать ограничения постепенно."На этой неделе будет первое решение", - сказал глава региона.Главное, чтобы комфортно себя чувствовали жители Владимирской области старшего возраста. Для них организованы доставки, соцпомощь. Количество ковидных коек начинает снижаться, в Пиганове уже закрыли инфекционное отделение. Поэтомув ближайшие дни уже станет возможным начать постепенное снятие ограничений. Главное, чтобы люди активно шли на вакцинацию. Поэтому решения будут принимать еженедельно в зависимости от количества привитых владимирцеви общей обстановки по заболевшим, отметил Владимир Сипягин.