Второй социальный онлайн-форум объединил волонтёров всей страны. На нём добровольцы предложили ряд инициатив по поддержке социально незащищенных граждан.

Второй социальный онлайн-форум объединил волонтёров всей страны. На нём добровольцы предложили ряд инициатив по поддержке социально незащищенных граждан.Вакцинировать волонтёров, которые помогают врачам и находятся в зоне риска. С этим предложением на Втором социальном онлайн-форуме выступил Дмитрий Медведев- председатель партии "Единая Россия". В нем приняли участие все регионы России. На форуме волонтеры обменялись опытом, подвели итоги работы волонтерских центров за прошлый год.Владимир Киселев , секретарь Владимирского регионального отделения партии "Единая Россия":- Приятно, что Владимирская область на этом форуме достаточно серьезно прозвучала. Был одобрен опыт работы и наших волонтеров. У нас 620 волонтеров партии "Единая Россия" , которые помогают малообеспеченным людям, гражданам, которые помогают малообеспеченным гражданам, которые старше 65 лет. За время пандемии членами регионального отделения партии собрано 15 миллионов рублей. На них закуплены и переданы в больницы, ФАПы, амбулатории более двухсот пятидесяти тысяч масок, 35 тысяч защитных костюмов, полторы тысячи комплектов постельного белья и 500 ортопедических подушек.Светлана Муравьёва , главный врач Собинской районной больницы:- И партия "Единая Россия" и Дмитрий Анатольевич обращают большое внимание на нашу медицину! Помогают нам и не забывают людей, которые оказались в столь тяжелое время один на один с этой коронавирусной инфекцией.Волонтеры помогают и сейчас. Формируют продуктовые наборы, организуют горячее питание для медиков и пациентов. Автоволонтёры продолжают возить медиков по вызовам. За руль сели даже депутаты Закособрания и Госдумы.Игорь Игошин, депутат Государственной Думы:В свободное время мы доставляем врачей на вызовы к ковидным больным, развозим лекарства и выполняем другие просьбы главных врачей. Эту инициативу поддержали волонтеры по сему нашему региону. Большую работу с добровольцами мы проводим по обеспечению продуктами первой необходимости одиноких, социально незащищенных людей, помогаем многодетным семьям и за время пандемии ранесли 50 тонн продуктов первой необходимости.К волонтерам присоединились предприниматели, представители некоммерческих организаций. Совместно с региональным отделением партии они разработали свои практики и рассказали о них на форуме.Светлана Георгиева, руководитель регионального штаба "Мы вместе":- Мы впереди! Например, у нас организованы экскурсионные туры. Врачи , которые отработали в красных зонах, которые сейчас работают, врачи, которые соприкасаются, потому что соприкасаются с этой заразой все, они все у нас поехали в образовательные туры.Во время обсуждения волонтерских практик прозвучал ряд новых инициатив. "Единая Россия" предложила лицензировать частные дома для престарелых. Это защитит постояльцев от возможных трагедий. Еще одно предложение- выдавать пенсионерам и людям из группы риска мобильные трекеры для информирования о состоянии их здоровья. Волонтёры также выступили с инициативой о внесение изменений в нормы закона 1992 года, чтобы дети-инвалиды обслуживались без очереди во всех организациях.Вера Куликова. Вести-Владимир.