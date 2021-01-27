Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар вместе со своим супругом, фигуристом Максимом Траньковым, ждут второго ребенка, передает . До этого спортсменка ..

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар вместе со своим супругом, фигуристом Максимом Траньковым, ждут второго ребенка, передает . До этого спортсменка скрывала свое интересное положение. По ее признанию, это было не так просто. Дело не только в измененных пропорциях тела, но и в том, что крайне сложно спрятать переполняющее ее счастье.