Инициативы Киева против русского языка разрушают Украину. Такое мнение выразил лидер Международного евразийского движения Александр Дугин.

Инициативы Киева против русского языка разрушают Украину. Такое мнение выразил лидер Международного евразийского движения Александр Дугин.Курс на тотальную украинизацию населения был начат экс-президентом страны Петром Порошенко и продолжен его преемником Владимиром Зеленским. В январе этого года вступила в силу норма закона, предусматривающая переход всей сферы обслуживания на украинский язык.Новое правило прокомментировал философ Александр Дугин. В разговоре с НСН он отметил, что закон ставит половину населения Незалежной в униженное и бесправное положение. "Украина уже начала распадаться, и этот процесс неостановим", – сказал эксперт.Дугин подчеркнул, что Россия никогда не была врагом Украины и не ставила перед собой цель навредить ей. По его мнению, власть в Киеве сегодня – антиукраинская. Она разрушает государство, усиливает раскол в обществе."В этом трагедия украинского народа", – продолжил эксперт.Есть два сценария для будущего страны. Первый, по мнению Дугина, – свержение нынешнего политического режима. После этого украинцы начинают строить государственность с учетом двух народов: западно– и восточноукраинского. Это позволит решить проблемы с Россией и остановить войну в Донбассе.Второй вариант – возникновение второй Украины, ядром которой будет Донбасс. Философ не исключил возможность ее присоединения к России. "Если же не будет ни первого, ни второго сценария, то произойдет распад Украины с неизвестными последствиями ", – заключил Дугин.