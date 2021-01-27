Злоумышленники перечислили со счета банка денежные средства в размере свыше 1 миллиона рублей на счета подконтрольных им организаций и распорядились ими по своему усмотрению...

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело о хищении денежных средств банка мошенническим путем.Как сообщалось ранее, один из злоумышленников, ранее являясь председателем правления одного из коммерческих банков, совместно с неустановленными соучастниками заключил кредитные договоры с организациями, имеющими признаки фиктивности. После чего злоумышленники перечислили со счета банка денежные средства в размере свыше 1 миллиона рублей на счета подконтрольных им организаций и распорядились ими по своему усмотрению.По материалам сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».В феврале 2020 года по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 54-летний москвич, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В ходе расследования уголовного дела следствием при оперативном сопровождении сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УФСБ России по г. Москве и Московской области установлены еще трое участников организованной группы.Двое из них находятся под подпиской о невыезде, третий соучастник объявлен в международный розыск, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Замоскворецкий районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28