Злоумышленники перечислили со счета банка денежные средства в размере свыше 1 миллиона рублей на счета подконтрольных им организаций и распорядились ими по своему усмотрению...
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело о хищении денежных средств банка мошенническим путем.
Как сообщалось ранее, один из злоумышленников, ранее являясь председателем правления одного из коммерческих банков, совместно с неустановленными соучастниками заключил кредитные договоры с организациями, имеющими признаки фиктивности. После чего злоумышленники перечислили со счета банка денежные средства в размере свыше 1 миллиона рублей на счета подконтрольных им организаций и распорядились ими по своему усмотрению.
По материалам сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».
В феврале 2020 года по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 54-летний москвич, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе расследования уголовного дела следствием при оперативном сопровождении сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УФСБ России по г. Москве и Московской области установлены еще трое участников организованной группы.
Двое из них находятся под подпиской о невыезде, третий соучастник объявлен в международный розыск, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Замоскворецкий районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
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