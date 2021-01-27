Те же острые вопросы и те же обтекаемые ответы. Сегодня глава региона Владимир Сипягин встретился с журналистами на традиционной пресс-конференции, посвящённой проблемам, волнующим жителей региона. Удалось ли внести ясность - в нашем репортаже.

Те же острые вопросы и те же обтекаемые ответы. Сегодня глава региона Владимир Сипягин встретился с журналистами на традиционной пресс-конференции, посвящённой проблемам, волнующим жителей региона. Удалось ли внести ясность - в нашем репортаже.Первая в этом году встреча губернатора с журналистами региона. Вместо строгого кабинета- просторный зал областной научной библиотеки. Но на серьёзность вопросов это не повлияло. На повестке дня те же темы, которые волновали и полгода назад. А началось общение традиционно, с краткого отчёта об успехах за 2020 год.Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области:- По национальным проектам у нас 90% кассовое исполнение, достигнуто более двухсот результатов, на фоне других регионов выглядим очень достойно. И об этом говорят федеральные совещания, которые проводят вице премьеры и председатели правительства.Несмотря на тяжёлый год - госдолг на прежнем уровне, бюджет с профицитом, и даже открыт десяток новых производств. Во многом благодаря введению ковидных ограничений, уверен Владимир Сипягин. И подчеркивает - грамотных. С этим и был связан один из первых вопросов. Когда будут послабления для развлекательных заведений и общепита, которые продолжают терпеть убытки?Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области:- Снятие ограничений принимается коллективно. На этой неделе мы в любом случае будем принимать решение. Потому что сейчас ситуация стала гораздо лучше. Второе - начинается вакцинация и идёт полным ходом. Конечно, вакцины пока недостаточно, но ожидается поступление на этой неделе дополнительное. И это ещё один фактор снятия ограничений, которых у нас кстати не так много.Ещё один больной вопрос -строительство ФАПов. Почему в регионе опять не смогли выполнить обещание и более 20 объектов так и не введены в эксплуатацию?Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области:- Где-то виноваты руководители, где-то компании с которых мы забираем и гарантийные обязательства и штрафные санкции. Но ещё раз хочу подчеркнуть - на первое число это двадцать ФАПов, мы признаём, однозначно свою вину, что не успели построить все. До первого апреля, как заверяет мне и гарантирует департамент здравоохранения, как структура, которая несёт за это ответственность - они будут введены в эксплуатацию.Как прокомментировали из зала, главное, чтобы это не оказалось первоапрельской шуткой. А следом посыпался шквал вопросов о мусорной реформе. На днях полигон в Александровском районе официально прекратил работу. Тем самым поставив в тупик регоператоров и удивил главу региона.Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области:- Вот эта брошенная на стол лицензия и желание уйти из региона было неожиданностью. И тут вопрос насколько тесно контактирует муниципалитет Александровского района с тем, кому сдал в аренду этот полигон.Получается, виноваты опять муниципальные власти. Которые не поставили в известность. Что же касается завоза московского мусора - здесь губернатор непоколебим - в территориальной схеме он отсутствует. А, значит, его нет. Но почему-то журналисты и жители региона с этим не согласны. А вот вопрос о судьбе транспортного сообщения во Владимире так и не прозвучал. Видимо, журналисты на основе предыдущих ответов главы уже знали всё наперёд. Что областная администрация здесь ни при чём, ответственность несут муниципальные власти, то есть владимирская мэрия .Дмитрий Горкин, Андрей Синягин, Вести-Владимир.