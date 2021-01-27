Коллекции Ulyana Sergeenko Couture весна-лето 2021 вдохновлена образом актрисы немого Веры Холодной.

Гусевский хрусталь в Париже. Там стартовала Неделя высокой моды. Открыла парижскую Неделю российский дизайнер Ульяна Сергеенко. В условиях пандемии показ прошел в онлайн формате в виде специально созданного фильма, режиссером которого является сама. Коллекции Ulyana Sergeenko Couture весна-лето 2021 вдохновлена образом актрисы немого Веры Холодной.Для создания коллекции модный дом Ulyana Sergeenko использовал мотивы русских народных промыслов. Миниатюрные детали вечерних платьев и фурнитуру для аксессуаров из бесцветного, изумрудного, янтарного и рубинового хрусталя создавали мастера «Гусевского хрустального завода». В центре некоторых элементов, декорированных знаменитой алмазной гранью, - выполненные вручную изображения цветов, а также инициалы "УС".Всего в коллекции пять старинных русских техник: кроме хрусталя, елецкое кружево, кадомский вениз, крестецкая строчка и ростовская финифть.В коллекции сумки-авоськи с вышивкой, гальванизированной золотом, и клатчи, в которых сочетается лакированное дерево с резным орнаментом, инкрустация из металла и кожи.Ульяна Сергеенко — единственный российский модельер, принимающая участие в показах от кутюр. Неделя высокой моды в Париже в этом году проходит с 25 по 28 января.Добавим, что в создании хрустальных деталей кутюрной коллекции участвовали художник Наталья Любимова,выдувальщик Евгений Гусев, шлифовщики Елена Масальская и Михаил Еремеев, гравер Максим Морозов.