Эксперты отмечают рост популяции бобров на территории старой Москвы. В результате регулярно на берегах Сетуни и Яузы люди встречают обгрызенные и поваленные деревья. Если ситуацию не ..

Эксперты отмечают рост популяции бобров на территории старой Москвы. В результате регулярно на берегах Сетуни и Яузы люди встречают обгрызенные и поваленные деревья. Если ситуацию не изменить, то с каждым годом этих животных будет все больше, а вот деревьев – меньше."Бобров лучше переселить в хорошие природные биотопы, например, в новую Москву", – цитирует "" начальника отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергея Бурмистрова. Он подчеркнул, что делать это следует летом.