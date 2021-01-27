В ходе учений отрабатывались вопросы по взаимодействию пожарных и сотрудников телекомпании.

Свои действия при пожаре отрабатывают и спасатели. Объектами учений становятся различные организации, крупные торговые центры. Площадкой для пожарно-тактических учений стала и ГТРК "Владимир".В ходе учений отрабатывались вопросы по взаимодействию пожарных и сотрудников телекомпании. В первую очередь сотрудники МЧС проверили черные ходы, лестницы, пути эвакуации. Также оценили состояние подъездных путей и источники водоснабжения. Отметим, за последнюю неделю во Владимирской области произошло 65 техногенных пожара.Дмитрий Кузнецов, начальник пожарной части №3: «Такие занятия проводятся ежемесячно с целью отработки и тренировки практических действий личного состава при тушении пожаров на различных объектах. В принципе все отработали на хорошо, изучили объект, все показали, развертывание провели на оценку "хорошо"».