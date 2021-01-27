Зубры из Муромского заказника осваиваются в вольерном комплексе деревни Савинской Гусь-Хрустального района. Видео, как реликтовые животные проводят первые дни на новом месте обитания, появилось на официальной странице национального парка "Мещёра".

Зубры из Муромского заказника осваиваются в вольерном комплексе деревни Савинской Гусь-Хрустального района. Видео, как реликтовые животные проводят первые дни на новом месте обитания, появилось на официальной странице национального парка "Мещёра".Необычные кадры снял Виктор Перерва- специалист по животному миру нацпарка. Все эти дни он присматривает за зубрами, наблюдает, как они адаптируются к новым полувольным условиям и взаимодействуют со старожилом вольерного комплекса - зоопарковым зубром МЕреском. К собрату переселенцы относятся доброжелательно и даже вслед за ним не боятся подходить ближе к людям. Тем не менее, пока вольер закрыт для посещения. Однако, в перспективе посетители смогут наблюдать за зубрами через изгородь. Напомним, четыре самки и одного зубрёнка подселили в вольер в начала года.