В Упрдор Москва-Нижний Новгород сообщают об ограничении движения на Пекинке. Связано это с работами по установке рамных опор для элементов организации дорожного движения. В период с 31

В Упрдор Москва-Нижний Новгород сообщают об ограничении движения на Пекинке. Связано это с работами по установке рамных опор для элементов организации дорожного движения. В период с 31 января по 2 февраля и с 6 по 8 февраля на ряде участков будут вводиться ночные краткосрочные ограничения с перекрытием движения на 30 минут: в ночь с 31