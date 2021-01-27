Сотрудниками уголовного розыска было установлено, что в одном из домов на Ленинском проспекте под видом массажного салона девушки оказывают услуги интимного характера за денежное вознаграждение...

Сотрудники ОУР УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемых в организации занятия проституцией.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено, что в одном из домов на Ленинском проспекте под видом массажного салона девушки оказывают услуги интимного характера за денежное вознаграждение.При проверке данного адреса сотрудники полиции задержали 40-летнюю приезжую женщину, которая работала в салоне массажа в качестве администратора. В ее обязанности входил подбор девушек, разъяснение сотрудницам условий предоставления ими интимных услуг под видом «классического» массажа, телефонные переговоры, денежные расчеты с клиентами за оказанные услуги интимного характера, выдача денег сотрудникам.По данному факту дознанием УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Также сотрудники полиции задержали пять девушек в возрасте от 26 до 33 лет, оказывающих услуги сексуального характера за денежное вознаграждение. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией».Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56