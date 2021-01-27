Нужны ли будут гаражи через 10-20 лет? Каким должен быть идеальный гаражный кооператив?

По аналогии с дачной, в России планируется гаражная амнистия. Накануне в Государственной Думе в первом чтении был принят законопроект об упрощенном порядке регистрации гаражей, построенных до 31 декабря 2004 года. Таким образом, в России в целом и во Владимирской области в частности не должно остаться несанкционированных гаражей. Какая борьба ведётся сегодня с этими незаконными строениями? Нужны ли будут гаражи через 10-20 лет, если всё больше владимирцев предпочитают оставлять машины на бесплатных парковках? Каким должен быть идеальный гаражный кооператив? Обсудим сегодня в вечернем прямом эфире «Радио России Владимир». Телефон для ваших звонков 35-31-33. Начало в 18:20«Радио России-Владимир»:в Александрове 88,9 МГцв Коврове 98,3 МГцв Муроме 88,7 МГцв Гусь-Хрустальном 103,1 МГцв Вязниках 90,1 МГцво Владимире 106,3 МГцв Меленках 92,7 МГцв Кольчугине 106,7 МГцв Киржаче 96,2 МГцв Петушках 100,4 МГцв Гороховце 100,7 МГц