Нужны ли будут гаражи через 10-20 лет? Каким должен быть идеальный гаражный кооператив?
По аналогии с дачной, в России планируется гаражная амнистия. Накануне в Государственной Думе в первом чтении был принят законопроект об упрощенном порядке регистрации гаражей, построенных до 31 декабря 2004 года. Таким образом, в России в целом и во Владимирской области в частности не должно остаться несанкционированных гаражей. Какая борьба ведётся сегодня с этими незаконными строениями? Нужны ли будут гаражи через 10-20 лет, если всё больше владимирцев предпочитают оставлять машины на бесплатных парковках? Каким должен быть идеальный гаражный кооператив? Обсудим сегодня в вечернем прямом эфире «Радио России Владимир». Телефон для ваших звонков 35-31-33. Начало в 18:20
.
«Радио России-Владимир»:
в Александрове 88,9 МГц
в Коврове 98,3 МГц
в Муроме 88,7 МГц
в Гусь-Хрустальном 103,1 МГц
в Вязниках 90,1 МГц
во Владимире 106,3 МГц
в Меленках 92,7 МГц
в Кольчугине 106,7 МГц
в Киржаче 96,2 МГц
в Петушках 100,4 МГц
в Гороховце 100,7 МГц