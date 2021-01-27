Злоумышленники приобрели наркотическое средство с целью его дальнейшего распространения на территории Московского региона...

Сотрудники ОНК УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москвы совместно с коллегами из ОР ДПС ГИБДД задержали подозреваемых в попытке сбыта наркотического средства – героина.В результате оперативно-розыскных мероприятий в 15 микрорайоне Зеленограда сотрудниками полиции задержан ранее судимый 33-летний приезжий, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 22 свертка с веществом неизвестного происхождения. Далее сотрудниками полиции в 18 микрорайоне задержан 26-летний ранее судимый приезжий, находящийся в автомобиле марки «Лада Калина». При личном досмотре у мужчины обнаружен и изъят полимерный пакет, обмотанный красной изолентой, внутри которого находились маленькие свертки. В ходе досмотра автомобиля, под управлением задержанного, полицейскими обнаружен и изъят еще один брикет с неизвестным веществом внутри. Согласно проведенному исследованию установлено, что изъятое является наркотическим средством – героином.Следствием установлено, что подозреваемые приобрели наркотическое средство с целью его дальнейшего распространения на территории Московского региона. В результате дальнейших мероприятий у подъезда одного из домов Зеленограда оперативники обнаружили и изъяли аналогичный красный сверток с наркотиками. Исследованием установлено, что изъятое также является наркотическим средством – героином. Общий вес изъятых наркотических средств составил более 230 граммов.Следственным управлением УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-группа УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31