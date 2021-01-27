Злоумышленники приобрели наркотическое средство с целью его дальнейшего распространения на территории Московского региона...
Сотрудники ОНК УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москвы совместно с коллегами из ОР ДПС ГИБДД задержали подозреваемых в попытке сбыта наркотического средства – героина.
В результате оперативно-розыскных мероприятий в 15 микрорайоне Зеленограда сотрудниками полиции задержан ранее судимый 33-летний приезжий, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 22 свертка с веществом неизвестного происхождения. Далее сотрудниками полиции в 18 микрорайоне задержан 26-летний ранее судимый приезжий, находящийся в автомобиле марки «Лада Калина». При личном досмотре у мужчины обнаружен и изъят полимерный пакет, обмотанный красной изолентой, внутри которого находились маленькие свертки. В ходе досмотра автомобиля, под управлением задержанного, полицейскими обнаружен и изъят еще один брикет с неизвестным веществом внутри. Согласно проведенному исследованию установлено, что изъятое является наркотическим средством – героином.
Следствием установлено, что подозреваемые приобрели наркотическое средство с целью его дальнейшего распространения на территории Московского региона. В результате дальнейших мероприятий у подъезда одного из домов Зеленограда оперативники обнаружили и изъяли аналогичный красный сверток с наркотиками. Исследованием установлено, что изъятое также является наркотическим средством – героином. Общий вес изъятых наркотических средств составил более 230 граммов.
Следственным управлением УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-группа УВД по Зеленоградскому АО
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