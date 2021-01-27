В январе уголовные дела возбуждены в нескольких районах области.

В январе текущего года в Отд МВД России по Гороховецкому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. У госавтоинспекторов, прибывших на место, в ходе оформления документов возникли подозрения, что один из водителей, 35-летний житель соседнего региона, находится в нетрезвом состоянии. Инспекторы предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, которое показало наличие спирта в концентрации 0,72 мг/л выдыхаемого воздуха. Также полицейские установили, что ранее автолюбитель уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.Вечером 16 января сотрудники ГИБДД МО МВД России «Ковровский» на одной из улиц районного центра остановили автомобиль «Лада». По внешним признакам 54-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, однако, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Аналогичный факт был пресечен полицейскими через несколько дней. Было установлено, что 47-летний житель Коврова сел за руль «ВАЗ-21713», употребив спиртное. Оба водителя ранее привлекались к административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии.В конце декабря сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району остановили иномарку под управлением 35-летнего местного жителя. Проведенное освидетельствование показало наличие алкоголя в крови у мужчины, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.В настоящее время в отношении всех фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).По обвинению в совершении аналогичного преступления перед судом предстанет житель Петушинского района.Автомобиль под управлением фигуранта был остановлен экипажем дорожно-патрульной службы в октябре прошлого года на одной из улиц в г. Петушки.По внешним признакам водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии.Фигурант отказался проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте. Сотрудниками ДПС ГИБДД ОМВД России по Петушинскому району было предложено пройти освидетельствование в медицинском учреждении.В соответствии с показанием прибора концентрация абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,133 мг/л.Имея судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, и лишенный права управления транспортными средствами, мужчина снова сел за руль, употребив спиртное.В настоящее время уголовное дело в отношении обвиняемого передано в суд для рассмотрения по существу.