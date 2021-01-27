Обеспеченные люди за рубежом рискуют репутацией и работой ради того, чтобы получить вакцину от коронавируса. Как известно, на Западе дела с вакцинацией идут не так быстро, как хотелось бы многим.

Обеспеченные люди за рубежом рискуют репутацией и работой ради того, чтобы получить вакцину от коронавируса. Как известно, на Западе дела с вакцинацией идут не так быстро, как хотелось бы многим.Ради прививки вне очереди высокопоставленные чиновники лгут врачам и даже летят в другие города. На фоне новостей о том, что в России некоторые еще думают, прививаться им или нет, это выглядит фантастикой. Богачи как будто пытаются первыми запрыгнуть в спасительный Ноев ковчег и получить право на жизнь.Из-за лимита доз вакцин на Западе первым делом прививают определенные слои населения, подверженные наибольшему риску заразиться коронавирусом. Так, бывший президент и главный исполнительный директор корпорации Great Canadian Gaming Родни Бейкер и его супруга рискнули репутацией и отправились в маленькое село в Канаде, где людей прививали вне очереди. Там семейная пара притворилась работниками отеля и получила прививку. Однако потом их обман вскрылся, и Родни пришлось покинуть свой пост. Теперь семью обвинили в нарушении территориального закона о гражданских чрезвычайных мерах, несоблюдении самоизоляции и декларации о въезде.В Испании несколько мелких городов обманом заполучили вакцину от коронавируса. Все потому, что там в первую очередь прививают пожилое население и врачей. Некоторые политики притворились постояльцами дома престарелых, передаёт телеканалПравящая Социалистическая партия уже отстранила четырех своих мэров за незаконую вакцинацию вне очереди. Они получили прививки медиков, которым было положена вакцина в первую очередь.В Польше бывший премьер-министр и действующий член Европейского парламента Лешек Миллер сам себя выдал с головой. Он рассказал в соцсетях, что привился о коронавируса, после чего на него вылили ушат помоев, ведь прививка была положена пока только врачам.Также стало известно, что раньше времени привилась польская актриса Кристина Янда. Миллиардер Иоганн Руперт также был одним из первых, кто привился от ковида в Швейцарии. Это возмущает простых граждан, ведь пожилые люди и те, кто входит в группу риска, все еще ждут своей очереди.