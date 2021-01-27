Западные страны упустили момент, чтобы наладить отношения с белорусским руководством, считает политолог Александр Алесин. По его мнению, политика США и ЕС дала Александру Лукашенко возможность действовать без оглядки на мнение иностранных игроков.

Западные страны упустили момент, чтобы наладить отношения с белорусским руководством, считает политолог Александр Алесин. По его мнению, политика США и ЕС дала Александру Лукашенко возможность действовать без оглядки на мнение иностранных игроков.Алесин напомнил, что США и Евросоюз отказались признавать переизбрание Лукашенко на шестой срок. Тем самым Запад упустил возможность влиять на ситуацию в Белоруссии и теряет рычаги воздействия на президента республики, убежден эксперт.Теперь Лукашенко может смело продлевать свои полномочия, констатировал аналитик. Алесин считает, что на радикальные политические реформы и реальное перераспределение полномочий президент уже не пойдет.Эксперт упрекнул оппозицию за то, что она устранилась от обсуждения политических реформ. "Транзит власти целиком перешел под контроль Лукашенко", – заявил он.После публичной ссоры с Западом Лукашенко повернулся к Москве, отметил политолог. Он напомнил, что Россия осталась единственным поставщиком энергоносителей в республику и последним рынком сбыта для ее продукции."Лукашенко демонстративно показывает, что переориентируется на Россию", – приводит мнение Алесина портал "Белорусский партизан".В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста. Оппозиция призывает Александра Лукашенко уйти в отставку. Снизить накал протестов глава государства надеется с помощью политических реформ.В начале февраля пройдет съезд Всебелорусского народного собратия. К концу 2021 года власти обещают представить проект новой конституции. Президент обещал перераспределить полномочия.