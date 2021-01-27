Президент России выступил в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Владимир Путин высказался о ситуации, происходящей в мире.

Президент России выступил в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Владимир Путин высказался о ситуации, происходящей в мире.Российский лидер отметил, что влияние международных институтов сегодня слабеет, а число региональных конфликтов неуклонно растет. По его словам, система глобальной безопасности перестала нормально функционировать.Президент напомнил, что в XX веке подобные проблемы привели ко Второй мировой войне. Глава страны выразил надежду, что сегодня такой глобальный конфликт невозможен. "Иначе он означал бы конец цивилизации", – сказал Путин.Также российский лидер прокомментировал на форуме отношения Европы и России. Нынешнюю ситуацию президент назвал "ненормальной" и призвал коллег вернуться к позитивной повестке.Путин подчеркнул, что их связывает общая культура. Крупные политические деятели прошлого не раз говорили о развитии отношений Европы и России и настаивали на создании единого пространства, сообщает .Высказался президент о внутренних приоритетах России. Путин отметил, что в число главных задач государства входят демографическое развитие и сбережение народа, повышение благополучия людей, защита их здоровья."Наши приоритеты построены вокруг человека, его семьи", – сказал глава страны.