Кировский районный суд в Екатеринбурге суд вынес вердикт 16-летнему подростку, который в декабре 2019 года пытался до смерти забить молотком свою учительницу по литературе, передает . От ..

Кировский районный суд в Екатеринбурге суд вынес вердикт 16-летнему подростку, который в декабре 2019 года пытался до смерти забить молотком свою учительницу по литературе, передает . От уголовной ответственности школьника освободили. Было принято решение направить его на принудительное лечение. Сообщается, что пока в законную силу это решение не вступило.