Актер Олег Басилашвили познакомился с партнершей по фильму Вокзал для двоих Людмилой Гурченко за несколько часов до съемок. В этот же день артист засомневался в своем решении работать в картине.

Актер Олег Басилашвили познакомился с партнершей по фильму "Вокзалдля двоих" Людмилой Гурченко за несколько часов до съемок. В этот же деньартист засомневался в своем решении работать в картине.Лента режиссера Эльдара Рязанова "Вокзал на двоих" вышла наэкраны в феврале 1983 года. Этим фильмом кинематографист замкнул трилогию олюбви, в которую также вошли "Ирония судьбы" и "Служебный роман".Сценарий "Вокзала на двоих" основан на реальных событиях. Базой для истории стали два несвязанных друг с другом эпизода из жизни.Первый – трагичный момент на дороге, произошедший с советским композитором МикаэломТаривердиевым. Однажды автор множества бессмертных мелодий ехал со своей возлюбленной,актрисой, на авто. Композитор пустил избранницу за руль. В результате произошлоДТП, в котором погиб человек. Таривердиев взял вину на себя. Знаменитость, вотличие от героя фильма, пианиста Платона Рябинина, амнистировали последвух лет судебных разбирательств.Второй случай, вдохновивший сценаристов картины, имел местов 1953 году. Поэт Ярослав Смеляков отбывал срок в колонии. Литературный деятельрешил встретиться с Валерием Фридом и Юлием Дунским – сценаристы находилисьнедалеко. Троица устроила застолье и наутро проспала подъем. Товарищам пришлосьтащить Смелякова к поселению. Поэт так ослаб, что не мог сам идти. Фрид иДунской очень не хотели, чтобы деятель литературы был наказан.На роль оборотистой хамоватой провинциалкинепростой судьбы – Веры Нефедовой –Эльдар Рязанов пригласил Людмилу Гурченко. Актриса и режиссеруже работали вместе над картиной "Карнавальная ночь". На съемках новогоднегохита Гурченко и Рязанов почему-то не поладили. Спустя годы судьба вновь свелаЛюдмилу Марковну и Эльдара Александровича – на вечеринке актриса подружилась сженой кинематографиста. Это, как говорят, обеспечило Гурченко место в "Вокзалена двоих".По задумке авторов, персонаж Платон Рябинин должен был быть полной противоположностью Веры Нефедовой. Рязанов искал артиста, который достоверновоплотил бы в кадре образ столичного интеллигента, избалованного хорошей едой и моднымиинтерьерами. Выбор кинематографист остановил на Олеге Басилашвили, который играл в его "Служебном романе" карьериста Юрия Самохвалова."Вокзал на двоих" начали снимать с конца. На первыйсъемочный день была запланирована сцена с поцелуем центральных персонажей.Исполнителю главной роли эпизод не понравился. Он потребовал вообще убрать ееиз сценария. Возмущенный Олег Валерианович был готов вообще отказаться отработы. Успокоить стеснительного Олега Басилашвили удалось Людмиле Гурченко. Поодной из версий, актриса переписала диалог, который вызывал сильное раздражение у коллеги по кадру.В одном из интервью Людмила Гурченко поведала, что весь первыйдень на съемочной площадке фильма "Вокзал на двоих" она и ее партнер провели наморозе где-то в Люберцах. В какой-то момент и Людмила Марковна, и ОлегВалерианович захотели в туалет. Вокруг было чистое поле и горы снега, сходитьпо нужде было попросту негде. "Он с одной стороны пописал, я с другой", – рассказывала о том, как тогда вышли из ситуации Гурченко. По словам актрисы, этот нелепый момент разрядил обстановку и ознаменовал начало крепкой дружбы.Интересные факты о фильме "Вокзал на двоих"Эльдар Рязанов сыграл эпизодическую роль в картине. Режиссерперевоплотился в замначальника вокзала, которому герой Рябининжалуется на обслуживание в ресторане.Основное действие ленты разворачивается в городе Заступинске,которого не существует в реальности. Эльдар Рязанов снимал фильм в Москве иСанкт-Петербурге. Локациями служили: Витебский вокзал, что в Северной столице,Рижский вокзал, а также станция "Лосиноостровская" Московской железной дороги.После выхода фильма "Вокзал на двоих" Людмила Гурченкоудостоилась знания народной артистки СССР.Картина Рязанова попала в конкурс кинофестиваля в Каннах. Как вспоминала Гурченко, на киносмотре их принималиочень холодно. Виной тому был политический скандал, разгоревшийся накануне. Людмила Марковна говорила, что в зале рядом с советскимикиношниками никто не садился.Некоторый сцены для фильма "Вокзал на двоих" снимали внастоящей колонии.