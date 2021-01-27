«Ростелеком» подключил виртуальную АТС (ВАТС) для крупнейшего в России сервиса электронных платежей ЮMoney, который входит в экосистему Сбербанка. Провайдер развернул виртуальную частную

«Ростелеком» подключил виртуальную АТС (ВАТС) для крупнейшего в России сервиса электронных платежей ЮMoney, который входит в экосистему Сбербанка. Провайдер развернул виртуальную частную сеть (VPN), предоставил цифровую телефонию (SIP-транк) на базе ВАТС и три телефонных номера. Задействованные сервисы позволили ЮMoney организовать бесперебойную и защищенную работу кол-центра с неограниченным количеством каналов для переговоров по каждому номеру. Это