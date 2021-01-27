Начало строительства Сверного объезда возможно в ближайшие 2 года. Однако дорога будет не федеральной, а региональной. И финансироваться из областного бюджета. Об этом рассказал губернатор

Начало строительства Сверного объезда возможно в ближайшие 2 года. Однако дорога будет не федеральной, а региональной. И финансироваться из областного бюджета. Об этом рассказал губернатор региона на пресс-конференции. Он отметил, проектирование трассы запланировано на ближайшие 1-1,5 года. Начало строительства может начаться в 2023-м году. Правда, если она и правда будет строиться за счёт бюджета области,