За весь период наблюдения в регионе зарегистрировано 654 летальных исхода.

По информации на 27 января, ещё шесть жителей Владимирской области скончались от коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с болезнью. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировано 654 летальных исхода.Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.Добавим, что 20 086 пациентов с Covid-19 оправились от болезни, за минувшие сутки вылечились 129 человек.