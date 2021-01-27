Решение о снятии ограничений с ресторанного бизнеса могут принять уже на этой неделе. Об этом заявил на своей пресс-конференции губернатор Сипягин. Он отметил, что ситуация с пандемией в

Решение о снятии ограничений с ресторанного бизнеса могут принять уже на этой неделе. Об этом заявил на своей пресс-конференции губернатор Сипягин. Он отметил, что ситуация с пандемией в регионе улучшается, поэтому можно уже думать о смягчении ограничений. Правда, о снятии масочного режима речи не идёт, но вернуть, например, общепит в привычный график работы возможно. Во