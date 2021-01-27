В гипермаркете “Глобус” загорелся склад с продукцией. Из здания эвакуировали посетителей, имеются пострадавшие. Такую легенду сегодня отрабатывали сотрудники МЧС. Несмотря на то, что

В гипермаркете “Глобус” загорелся склад с продукцией. Из здания эвакуировали посетителей, имеются пострадавшие. Такую легенду сегодня отрабатывали сотрудники МЧС. Несмотря на то, что это всего лишь тренировка – условия максимально приближены к реальным. Как только работники гипермаркета узнали о возгорании – сразу вызвали спасателей. Одновременно во всём здании включается система оповещения: посетителей ещё до прибытия