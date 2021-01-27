Группировка МЧС свернула работы по поиску пропавших рыбаков.

Группировка МЧС свернула работы по поиску рыбаков, провалившихся под лед на снегоходе.Напомним, на оказание помощи в поисках 2 рыбаков, предварительно провалившихся под лёд на реке Оке у населённого пункта Шоркин Бор Меленковского района.Со слов родственников, рыбаки уехали 17 января на снегоходе в Рязанскую область и не вернулись, сотрудниками полиции было обнаружено предварительное место их провала под лёд в районе населённого пунта Шоркин Бор на реке Оке Меленковского района. Глубина в месте провала составляет 5 – 7 метров.Пропавшие: мужчина 1970 года рождения, житель города Мурома, и мужчина 1965 года рождения, житель села Дмитриевы Горы Меленковского района.Поисковые работы проводились силами водолазов спасательной станции округа Мурома. 21-го января их силами из реки был извлечён снегоход.По состоянию на сегодняшний день, с нарастающим итогом обследовано 10600 кв.м. дна, водолазными группами МЧС России и спасательных служб совершено 20 погружений. К сожалению, поиски результатов не дали.На месте работы продолжат сотрудники полиции и органов местного самоуправления