Предполагается, что новая проезжая часть позволит разгрузить Пекинку и дорогу до Суздаля от транзитного траффика, который уйдёт из столицы Владимирской области.

Северный объезд Владимира начнут строить в 2023 году. Об этом сообщил губернатор Владимир Сипягин во время своей пресс-конференции.Он уточнил, что проектирование обойдётся бюджету в 100 млн рублей. Сейчас обладминистрация работает над техзаданием.Развязка на М-12 станет началом автомагистрали, а выходить дорога будет на объездную у Суздаля.На разработку ПСД потребуется около двух лет. Общая стоимость объекта оценивается в 20 млрд рублей. Вопрос финансирования проекта будет решаться на уровне Правительства РФ.Предполагается, что новая проезжая часть позволит разгрузить Пекинку и дорогу до Суздаля от транзитного траффика, который уйдёт из столицы Владимирской области.