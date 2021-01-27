Специалисты “Владимирводоканала” проводят работы по откачке воды с городских улиц.

Специалисты “Владимирводоканала” проводят работы по откачке воды с городских улиц. С начала оттепели эти работы ведутся в ежедневном режиме.Сегодня утром проведены работы на улицах Василисина, Солнечной, Зеленой, Гороховой, Лыбедской магистрали и других.Напомним, все жители города могут направить свои замечания на качество уборки уличных территорий в диспетчерскую службу МКУ «Центр управления городскими дорогами» по телефонам: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.Жалобы на качество и оперативность зимней уборки управляющими компаниями можно сообщать на «горячую линию» управления ЖКХ администрации г. Владимира по телефону 53-26-30 (с 8.30 до 17.00 ежедневно, в рабочие дни).