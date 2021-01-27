Чуть больше недели прошло после объявления президентом о начале массовой вакцинации от коронавируса. Как прививочная кампания проходит в лечебных учреждениях Владимира? И что об этом

Чуть больше недели прошло после объявления президентом о начале массовой вакцинации от коронавируса. Как прививочная кампания проходит в лечебных учреждениях Владимира? И что об этом думают горожане? Сегодня хотели бы провакцинироваться? Можно сегодня. Приходите на Каманина, 25. 15 кабинет. Это на 2 этаже. В 4 городской больнице прививочная кампания началась пять дней назад. За этот