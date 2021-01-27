Наш корреспондент Екатерина Таманова встретилась с директором департамента природопользования Татьяной Клименко.

Глава администрации Александровского района Анна Кузнецова призвала глав сельских поселений мониторить ситуацию с вывозом мусора на местах, чтобы не допустить образования несанкционированных свалок, сообщает газета "Уездный город Александров".Пока александровский мусор отправляется на мусоросортировку предприятия «Бригантина плюс», там сортируется и отправляется на несколько полигонов, которые обслуживает регоператор «Хартия». Напомним, в районе складывается критическая ситуация. 19 января компания "Экоресурс" закрыла полигон для приема отходов. Причина -экономическая, оказалось, что без московского мусора ее эксплуатировать невыгодно. А ввоз отходов из других регионов запрещен территориальной схемой. На экстренном совещании в администрации области руководству района порекомендовали ввести режим повышенной готовности и в срочном порядке найти альтернативу полигону у деревни Машкова.Наш корреспондент Екатерина Таманова встретилась с директором департамента природопользования Татьяной Клименко и задала ей вопрос: куда повезут александровский мусор?Ответ - в выпусках "Вестей" и на нашем сайте.