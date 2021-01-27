Коллектив обратился за поддержкой в различные органы власти, в том числе в адрес глав администрации района и департамента образования.

Администрация Камешковского района расторгла трудовой контракт с директором средней школы №1 Сергеем Агарковым. Преподаватели и родители учеников запустили в соцсетях флешмоб в поддержку Сергея Владимировича. Под хештегами #ЯМЫСергейАгарков #вернитеАгарковавшколу уже размещено сотни постов.С точки зрения права закон не нарушен, но преподаватели считают это решение несправедливым. Коллектив возмущен тем, что учредитель принял решение, без учета их мнения в середине учебного года. По словам учителей, это дестабилизировало обстановку в школе.Сергей Агарков 11 лет руководил школой. «На наших глазах он из стажера вырос до зрелого руководителя. Он с честью выдержал испытание на прочность, когда более 800 учеников вместе с педагогами вынуждены были покинуть стены родной школы в связи с реконструкцией здания, и обучать в различных учреждениях города», рассказали преподаватели. Школа имеет серьезные достижения на региональном и всероссийском уровне. В этом заслуга и руководителя. Коллектив обратился за поддержкой в различные органы власти, в том числе в адрес глав администрации района и департамента образования. Они надеются, что чиновники найдут возможность встретиться с сотрудниками школы и выслушают их мнение.«Вестям» в администрации Камешкова пообещали прокомментировать ситуацию. Мв будем следить за развитием событий.