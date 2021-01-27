Сейчас дома обследуют эксперты, они фиксируют все дефекты строений.

Маячки позволяют фиксировать воздействие строительных работ на уже существующий жилищный фонд. Сейчас дома обследуют эксперты, они фиксируют все дефекты строений. Независимую организацию для этого привлек застройщик по инициативе жителей. Об этом редакции сообщили в администрации Костромы.Строительство на улице Окружной началось конце прошлого года. Тогда люди высказали свои опасения насчет воздействия строительных работ на расположенные поблизости дома. С компанией-застройщиком была достигнута договорённость, что перед началом работ соседние строения будут обследованы, дефекты зафиксированы, а на них установят маячки.К фиксации дефектов на соседних со стройплощадкой домах застройщик привлек независимую экспертную организацию. Специалисты уже провели предварительное обследование. Сегодня началась установка маячков. Эти устройства будут фиксировать изменения, которые могут произойти на здании в результате возведения соседнего многоквартирного дома. Первые маячки появились у дома на Окружной, 53. Это общежитие.«Общежитие имеет много дефектов и деформаций, требует повышенного наблюдения. Мы на этом доме поставим маяки, которые будут отслеживать динамику состояния кирпичной кладки и перемычек. Будем наблюдать за тем, как эти дефекты отреагируют на динамику при свайных работах и других механических процессах», - пояснил эксперт Николай Анисифоров.От отмостки до карнизов - выявлены множественные дефекты, свидетельствующие о том, что управляющая компания за состоянием имущества следит, мягко говоря, не очень тщательно. Трещины на стенах появились задолго до того, как по соседству задумали строить девятиэтажку.«Лицом, ответственным за содержание и ремонт общего имущества, являются управляющие компании. Надо смотреть документы, акты осеннего и весеннего осмотра, где УК описывает состояние наружных стен, мест общего пользования, фасадов, фундамента. Если дефекты есть, УК обязана направить предложения собственникам о принятии мер к их устранению», - рассказала начальник отдела государственной жилищной инспекции Костромской области Татьяна Кутузова.Показания с маячков представители независимого контроля будут снимать каждые три дня. Устройства за свой счет закупил застройщик. Компания принимает необходимые меры, чтобы исключить конфликтные ситуации с соседями.«Мы рассматриваем вопрос о вдавливании свай. Это самый щадящий метод для грунтов и для конструкций зданий, которые находятся рядом со стройкой. В будущем территория будет озеленена, посадим более 100 деревьев, более 50 кустарников 3-5 лет. Детская площадка при нормативе 250 квадратных метров нами будет выполнена в размере 750 квадратов, что позволит на ней играть и находиться детям из близлежащих домов. Также для близлежащих домов будут организованы парковочные места. То есть мы учитываем все просьбы и пожелания жителей соседних домов», - прокомментировала представитель застройщика Ольга Смирнова.