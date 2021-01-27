Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти двух пациентов с диагнозом ковид.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 38 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 90 пациентов.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти двух пациентов с диагнозом ковид.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 13 костромичам. Ещё 10 пациентов выявлено в Шарьинском районе. Инфекция диагностирована у четырех жителей Костромского района. По два случая заражения в Нерехте и Сусанинском районе. По одному - в Мантурово, Кологриве, Межевском, Буйском, Красносельском, Макарьевском, Вохомском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 16 828 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 13 903 пациента. В стационарах лежит 604 человека, из них 349 с диагнозом коронавирус. На дому лечатся 2296 заболевших.