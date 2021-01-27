У стен одного из древнейших муромских монастырей произошла серьёзная коммунальная авария. Об этом сообщают наши коллеги из Муром24. Буквально в метре от стены Благовещенского монастыря

У стен одного из древнейших муромских монастырей произошла серьёзная коммунальная авария. Об этом сообщают наши коллеги из Муром24. Буквально в метре от стены Благовещенского монастыря обвалился грунт – образовалась воронка диаметром почти 10 метров и глубиной в 6 метров. Примечательно, что два года назад рядом с этим местом подобное уже было. Всему виной оказался коллектор.